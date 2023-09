Hanoi (VNA) - Entre janvier et août 2023, le Vietnam a exporté 1,2 million de tonnes de café, pour une valeur de 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 0,9% en volume, mais une baisse de 0,7% en valeur par rapport à avril 2023, et une hausse de 15,7% en volume et de 21,8% en valeur par rapport à mai 2022.

Entre janvier et août 2023, le Vietnam a exporté 1,2 million de tonnes de café, pour une valeur de 2,9 milliards de dollars. Photo : VNA

En août 2023, le prix moyen à l’exportation du café vietnamien était d’environ 3.054 dollars la tonne, soit une hausse de 8% par rapport au mois précédent et de près de 30% par rapport à août 2022.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit qu'avec la situation actuelle du marché et que la quantité de café d’exportations en 2023 atteindra environ 1,7 million de tonnes etle chiffre d'affaires atteindra un niveau record de 4,2 milliards de dollars.

Les exportations de noix de cajou établissent un record. Bien que la valeur d’exportations des noix de cajou ne soit pas aussi importante que celle du riz ou du café, les exportations vietnamiennes de ce produit ont enregistré en août des chiffres impressionnants, atteignant 61.000 tonnes, d'une valeur de 334 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % en volume et une augmentation de 10 % en valeur par rapport à juillet. Ce chiffre a augmenté de 29 % en volume et de 22 % en valeur par rapport à août 2022.

En huit mois, les exportations vietnamiennes de noix de cajou ont atteint près de 396.000 tonnes. Photo : VNA

En huit mois, les exportations vietnamiennes de noix de cajou ont atteint près de 396.000 tonnes, d'une valeur de près de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 15,5% en volume et de 11,3% en valeur en un an.

Les noix de cajou sont essentiellement exportées vers la Chine, l’Allemande, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Cette année, le secteur de la noix de cajou vise à exporter plus de 3,1 milliards de dollars. Selon l'Association vietnamienne de la noix de cajou, actuellement dans la saison de consommation de fin d'année, le marché de consommation continue de prospérer et on s'attend à ce qu'avec la croissance actuelle, l'industrie de la noix de cajou achève le plan établi.

Fin août 2023, le Vietnam a exporté près de 6 millions de tonnes du riz, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré, représentant une hausse de 20% en un an et 89% du plan annuel, selon les Douanes du Vietnam.



Ce niveau record a porté le chiffre d'affaires des exportations de riz au cours des huit derniers mois à près de 3,2 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 34%. Les Philippines, la Chine, l'Indonésie et le Ghana sont les principaux débouchés avec une croissance de plus de 15 fois en un an.



Cependant, cela constitue également un grand défi car le Vietnam doit assurer sa sécurité alimentaire et équilibrer l'offre et la demande du marché. Les entreprises d'exportation craignent également que l'offre ne soit pas suffisante pour répondre aux besoins. Selon les prévisions, la demande dans de nombreux pays continuera d’augmenter au cours des quatre derniers mois de l’année.



Depuis début août 2023, les prix du riz à l’exportation ont augmenté à plus de 660 USD la tonne. Ce mois-ci, le prix intérieur du riz est de 5 à 7% plus élevé que le prix à l'exportation, ce qui équivaut à 660 à 680 USD la tonne avec 5% de brisures.

En 9 mois, les exportations de fruits et légumes ont atteint 4,1 milliards de dollars, en hausse de près de 70 % en rythme annuel.

Le durian, la banane et le pitayas ont contribué grandement à la croissance. Le durian, arrive en tête, dépassant la banane et le pitayas, rejoignant le groupe valant un milliard de dollars. Ces fruits devraient atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires à l'export de 1,5 milliard de dollars le mois prochain.



Actuellement, la Chine importe le plus de fruits et légumes vietnamiens avec un chiffre d'affaires total en 8 mois de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 134 % en un an et représentant 64 % du total.



Viennent ensuite les États-Unis avec plus de 168 millions de dollars (-6 %) ; la Corée du Sud, 148 millions de dollars (+18 %); le Japon, 123 millions (+ 6 %)...

M. Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de Vinafruit, a déclaré que la raison des exportations positives de fruits et légumes était due à l'augmentation des achats des pays. En particulier, la Chine crée de nombreux avantages pour permettre aux produits agricoles vietnamiens d’entrer sur leur marché. En 2022, ce pays a signé une série de protocoles avec le Vietnam, créant ainsi un tremplin pour les exportations vietnamiennes de fruits et légumes. Donc, les prix des produits agricoles ont augmenté par rapport à la même période, entraînant une augmentation spectaculaire de la valeur du chiffre d’affaires.



Avec le durian, les exportations ont été multipliées par près de 20 par rapport à la même période de l'année dernière. Le durian vietnamien est récolté depuis longtemps et souvent hors saison par rapport à d'autres pays comme la Thaïlande et les Philippines, il est donc populaire et exporté à des prix élevés.



En outre, les bananes et les jacquiers du Vietnam ont également été achetés par la Chine et payés à des prix plus élevés qu'à la même période de l'année dernière.



La Chine envisage d’autoriser aussi officiellement l’exportation de noix de coco fraîches vietnamiennes.



Récemment, les États-Unis ont également autorisé le Vietnam à exporter à nouveau des noix de coco fraîches (pelées vertes et partiellement fibreuses blanches).



Selon le Département de la protection des plantes (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), les autorités négocient pour exporter le fruit de la passion aux États-Unis et en Australie ; le pamplemousse au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Inde ; le durian en Inde ; les agrumes, la noix de coco et le durian congelé en Chine.



Les entreprises exportatrices ont déclaré qu'au 2e semestre, si les fruits de la passion et les noix de coco fraîches sont exportés aux États-Unis et en Chine respectivement, l’objectif de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’année 2023 serait atteint.- VNA