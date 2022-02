Les exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et de pièces détachées a atteint 50,828 milliards d’USD en 2021. Photo d'illustration/Dautu

En augmentation de 6,25 milliards d’USD sur un an, les exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et de pièces détachées ont atteint 50,828 milliards d’USD en 2021, occupant la 2e position parmi de principaux produits exportés du Vietnam.

Une croissance observée dans la plupart des marchés



Avec les téléphones et composants, les ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées continuent de contribuer de manière significative au chiffre d'affaires total à l’export du Vietnam de plus de 336 milliards d’USD en 2021.



Selon les données du département général des douanes, le chiffre d'affaires à l'exportation de ce groupe de marchandises a atteint 50,828 milliards d’USD en 2021 , en hausse de 14,05% par rapport à 2020 (soit 6,25 milliards), représentant plus de 15% du chiffre d'affaires à l’export du pays.



Ce résultat a dépassé les prévisions du ministère de l'Industrie et du Commerce données au troisième trimestre 2021 à 50 milliards USD, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à 2020.



En 2021, les États-Unis représentait 25% du total du chiffre d'affaires à l'importation de ce groupe de marchandises en provenance du Vietnam, se classant en tête devant la Chine (près de 11,1 milliards d’USD, 21,83 % du total, 1% de croissance en un an). Le troisième marché est Hong Kong, avec une croissance de 50 % en un an pour atteindre 6,3 milliards d’USD. Suivent l'Union européenne (UE) avec 5,917 milliards d’USD, +2,59 %, la Corée du Sud avec 3,492 milliards, + 22 %.



Quatre autres marchés de plus d’un milliard d’USD étaient les Pays-Bas avec 1,8 milliard d’USD, +5,2%; Mexique, 1,349 milliard et +17,43 %; Pologne 1,141 milliard et + 14,92% et Slovaquie 1,044 milliard et + 27,66%.



En outre, il existe une série de marchés avec un chiffre d'affaires à l'importation de près d’un milliard d’USD : Japon, 996 milliards d’USD, +3% ; Taïwan (Chine), 938 millions ; Singapour, 924 millions et l'Inde 828 millions.



La liste des marchés d'importation d’ordinateurs, de produits électroniques et de pièces détachées du Vietnam continue de s'allonger, avec des dizaines de marchés affichant des valeurs d’importation de 350 à 750 millions d’USD par an.



La répartition des exportations de ce secteur est relativement bonne, avec une série de principaux marchés d'exportation, notamment les États-Unis, la Chine, l'UE, l'ASEAN, le Japon et la Corée du Sud, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), l'Inde, représentant plus de 88 % du total.

La barre des 60 milliards USD n'est pas loin

Au Vietnam, l'industrie électronique a connu une forte croissance des exportations, en grande partie grâce à la présence de groupes technologiques multinationaux à la tête des chaînes de valeur mondiales et à la délocalisation des commandes hors de Chine pour éviter une augmentation rapide des coûts de main-d'œuvre dans ce pays.

Avec ses avantages en matière de main-d'œuvre et de position géoéconomique, le Vietnam bénéficie de ce processus, étant le fournisseur de marchés de taille tels que la Chine, les États-Unis et l'UE.



L'industrie des produits électroniques a toujours une perspective positive, le déplacement des investissements des sociétés multinationales ouvre de grandes opportunités pour le Vietnam. Par exemple, LG a délocalisé toute sa chaîne de production à Hai Phong. Apple a déplacé ses chaînes de production d'iPad et de MacBook de la Chine au Vietnam. Et Panasonic a cessé la production de machines à laver et de réfrigérateurs en Thaïlande pour consolider l'assemblage d'équipements au Vietnam.



Avec une position de plus en plus importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, le Vietnam demeure une adresse de commande importante pour les grandes entreprises. En conséquence, le chiffre d'affaires à l'exportation d'ordinateurs, de produits électroniques et de composants en 2022 devrait continuer de croître fortement, et la barre des 60 milliards d’USD n'est pas loin. -CPV/VNA