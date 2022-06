De janvier à mai, la Chine importe 742.000 tonnes de bananes, occupant de 47% de la part de marché du Vietnam. Photo :internet

Hanoï (VNA) - Au cours des 5 premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes sont estimées à 1,4 milliard de dollars, soit un recul de 17% en un an.

Cette baisse est due à une forte diminution des exportations vers la Chine en raison de sa politique de "Zéro Covid".

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dans les temps à venir, les exportations de fruits et légumes en particulier et de produits agricoles en général vers le marché chinois seront toujours confrontées à des difficultés. Par conséquent, les exportateurs de fruits et légumes doivent exploiter activement de nouveaux marchés, augmenter les exportations sur le marché de l'UE et le Japon, les États-Unis... pour les fruits sous licence.

Photo : VNA

De même, les entreprises doivent augmenter de manière proactive le volume de légumes et de fruits exportés, lorsque la Chine augmente ses importations pour répondre rapidement aux commandes.

De janvier à mai, la plupart des principaux fruits d'exportation ont connu une baisse, sauf des bananes. En ce laps de temps, la Chine a importé 742.000 tonnes de bananes, occupant 43% de la part de marché du Vietnam.- VNA