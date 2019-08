Photo: VNA

Hanoï (VNA) – De janvier à fin août, le chiffre d’affaires de l’import-export national de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques se sont chiffrées à 47,11 milliards de dollars, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Concrètement, le pays a exporté pour 26,6 milliards de dollars de ces produits, soit une hausse de 1,6% en variation annuelle. Les exportations de huit groupes de produits ont dépassé un milliard de dollars chacun, que sont café, caoutchouc, riz, fruits, crevettes, pangasius, bois et ses dérivés.

Toujours selon ce ministère, les importations de produits agricole, sylvicole et aquatique est estimé à 20,54 milliards de dongs en huit mois, soit une baisse de 1,2% par rapport à la même période de l’an dernier.

Ainsi, ce secteur a affiché une exportation excédentaire en huit premiers mois de l’année de 6,04 million de dollars.

Les produits agricoles principaux ont rapporté 12,4 milliards de dollars, les produits sylvicoles, 7,08 milliards de dollars et les produits aquatiques, 5,52 milliards de dollars. Les exportations de certains produits ont connu une forte croissance à savoir les articles en rotin, bambou et jonc (+48,1%), thé (+22,7%), cannelle (+19,3%), bois et produits en bois (+17,5%). -VNA