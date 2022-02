Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Une série de lots de marchandises importantes des secteurs ont été exportés avant et pendant les vacances du Nouvel An lunaire, signalant une année de bonnes nouvelles pour les exportations vietnamiennes.

Selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit), de nombreux camions porte-conteneurs transportant des bananes, des fruits du dragon,... ont été continuellement autorisés à être exportés vers la Chine depuis le 3e jour du Nouvel An lunaire du Tigre. C'est une bonne nouvelle pour le secteur vietnamien des fruits et légumes dans les premiers jours de l'année.

Photo d'illustration : VNA

La Chine est actuellement le plus grand importateur de fruits et légumes vietnamiens, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 1,9 milliard de dollars en 2021, représentant 53,7 % de la part de marché à l'exportation.

D’après Nguyen Thanh Binh, président de VinaFruit, cette année, si le taux de croissance des exportations est maintenu, l'objectif d'exportation de fruits et légumes de 3,8 à 4 milliards de dollars pourrait être réalisable.

Dès le début de 2022, la Société par actions d'agriculture high-tech a réalisé des procédures pour exporter 11.111 tonnes de riz brun vers la République de Corée.

Quant à l'industrie du textile et de l'habillement, la Compagnie générale par actions du textile et de l'habillement Hoa Tho a obtenu des commandes à haute valeur ajoutée à exporter vers les États-Unis. En plus, cette société a signé des contrats de production jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2022.

Pour le secteur des produits aquatiques, Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a informé que les exportations en 2021 ont atteint de près de 9 milliards de dollars dans le contexte de difficultés due à la pandémie de COVID-19. En particulier, la crevette devient le produit d'exportation le plus important du Vietnam avec plus de 3,8 milliards de dollars, ce qui représente environ 45 % du chiffre d'affaires total des exportations des produits aquatiques.

Selon l'Office général des statistiques, en janvier 2022, le chiffre d'affaires des exportations de marchandises a atteint 29 milliards de dollars, en hausse de 1,6% par rapport à la même période l'an dernier avec sept articles atteignant un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d’un milliard de dollars.

L’an dernier, le pays a affiché un chiffre d'affaires de l'import-export de record de près de 670 milliards de dollars, dont les exportations en hausse de plus de 19%, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. -VNA