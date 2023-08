Transformation du noix de cajou pour export. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA), signé fin juillet, a ouvert de nouvelles opportunités d'exportation de produits vietnamiens vers cet important marché du Moyen-Orient.

Concernant cette question, Le Thai Hoa, conseiller commercial en charge du Bureau commercial du Vietnam en Israël, a estimé que les cas de fraude, les litiges commerciaux sont, en réalité, inévitables, si les entreprises ne sont pas sûres des opérations de commerce extérieur et ne disposent pas d'informations suffisamment précises sur les partenaires et les clients.



Selon M. Hoa, en général, les entreprises israéliennes sont dynamiques, s'adaptent rapidement aux fluctuations du marché, font des affaires assez méthodiquement et sérieusement. Elles sont prêtes à déposer ou à payer à l'avance, préfèrent rencontrer directement leurs partenaires et venir voir la marchandise sur place, veulent acheter directement auprès du fabricant et ne veulent pas passer par des intermédiaires.

M. Hoa a souligné que le Bureau commercial était prêt à aider les entreprises dans la vérification d'informations, en particulier celles de nouveaux clients. Il a aussi noté qu'Israël était un marché avec de nombreuses caractéristiques concernant les personnes et les religions. Par conséquent, les entreprises doivent se renseigner attentivement sur les coutumes, les réglementations et les goûts du marché pour éviter des obstacles inutiles lors de leur entrée sur ce marché.

En outre, les entreprises doivent également surveiller régulièrement l'évolution de la sécurité politique en Israël, car il s'agit d'une zone sensible aux conflits et à l'instabilité affectant toute la région, pour disposer rapidement des mesures appropriées.

Actuellement, Israël est le 5e partenaire commercial et le 3e marché d'exportation du Vietnam au Moyen-Orient (après les Émirats arabes unis et la Turquie). Chaque année, environ 70 articles de toutes sortes du Vietnam sont exportés vers Israël. -VNA