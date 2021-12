Hanoi, 29 décembre (VNA) - En 2021, le secteur agricole a été confronté à des difficultés sans précédent. Cependant, l'exportation de produits agricoles a battu tous les records avec 48,6 milliards d’USD, dépassant de loin l'objectif fixé.

Photo d'illustration



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2021, l'épidémie de Covid-19 a affecté gravement les activités d'import-export du secteur agricole. Les commandes de certaines entreprises exportatrices ont été réduites du fait de la grave pénurie de main-d'œuvre lorsque les provinces du Sud ont mis en œuvre la distanciation sociale conformément à la Directive 16.En outre, l' exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a également été affectée par le coût des transports qui a atteint un niveau record, le manque de conteneurs, la stagnation locale des transports due au rétrécissement des voies aériennes et fluviales, et la pénurie de main-d'œuvre, nuisant au commerce international des produits agro-sylvicoles et aquatiques.Cependant, le secteur agricole a bien profité des accords de libre-échange (ALE) pour stimuler ses exportations et s’ouvrir de nouveaux marchés. De plus, le secteur coopère avec les ambassades et les bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger pour créer des canaux d'échange et de fourniture d'informations sur les principaux marchés d'exportation tels que Japon, République de Corée, États-Unis et UE et Chine..., pour analyser et prévoir le marché pendant et après l'épidémie de Covid-19, proposant ainsi une solution de réponse rapide et flexible.Les données préliminaires montrent que les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques ont atteint un niveau record de 48,6 milliards d’USD, en hausse de 14,9% en un an, dont 21,49 milliards d’USD pour les produits agricoles ( 13,5%), 15,96 milliards pour les produits forestiers ( 20,7%), 8,89 milliards pour les produits aquatiques ( 5,6%) et 434 millions pour les produits de l’élevage ( 2,1%).En 2021, 10 produits agricoles phares ont dépassé le milliard d’USD, dont 6 plus de 3 milliards. L’excédent commercial de l'ensemble du secteur est de 6,44 milliards d’USD (-40,8%).Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, dans les temps à venir, s'il est possible de développer une stratégie d’export pour chaque article, de re-systématiser les zones de production selon la tendance générale du monde (consommation verte), de réduire les coûts des intrants, de construire un système logistique performant... alors l'exportation des produits agricoles atteindra non seulement 47 ou 50 milliards d’USD mais sera également bien engagé sur les rails de la durabilité.- CPV/VNA