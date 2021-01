Photo : internet

Hanoï (VNA) - En 2020, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la filière bois a obtenu de nombreux résultats encourageants, avec une grande valeur de chiffre d'affaires à l’export par rapport aux autres produits du secteur de l'agriculture et du développement rural.

Selon le vice-ministre permanent de l'Agriculture et du Développement rural Ha Cong Tuan, la valeur cumulée des exportations de produits forestiers en 2020 a atteint plus de 13 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 16,9%, dépassant le plan initial de 5,7%. Le Vietnam est devenu le cinquième pays au monde, le deuxième en Asie, le premier en Asie du Sud-Est en termes d'exportation de produits forestiers. Actuellement, les produits en bois du Vietnam sont présents dans plus de 120 pays et territoires.

Les Etats-Unis, le Japon, la Chine, l’Union européenne, la République de Corée sont des marchés importants, représentant environ 90% des exportations vietnamiennes de ces produits, soit l’équivalent de plus de 11 milliards de dollars.

En 2021, le secteur de la sylviculture cherchera à porter les exportations de produits forestiers à 14,5 milliards de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à 2020, dont 13 milliards provenant de bois et produits dérivés.

D'ici 2025, ce secteur s'efforcera d'atteindre 20 milliards de dollars en maintenant et élargissant les débouchés, etc...

La filière bois a pris part à la réduction de la pauvreté, et compte environ 20 millions de travailleurs.

Ces dernières années, la superficie des forêts du pays a augmenté régulièrement au fil des ans et atteint un taux de couverture de 42%.-VNA