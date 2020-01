Hanoi, 8 janvier (VNA) - Avec 34 millions de tonnes exportées, pour près de 1,4 milliard de dollars, 2019 fut une bonne année pour les exportations vietnamiennes de ciment et clinker

Photo d'illustration : dautu

C’est ce qui ressort d’un récent rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce.Ainsi, c’était la 2e année consécutive que ciment et clinker sont dans la liste des produits de plus d’un milliard de dollars de valeur à l’export annuelle.En 2018, le pays en avait exporté près de 32 millions de tonnes pour 1,25 milliard de dollars. Cette année, le ministère de la Construction a prévu 34 millions de tonnes. - CPV/VNA