Des voitures endommagées après les explosions mardi à Beyrouth. Photo : Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) – La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a annoncé jeudi que le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, avait adressé le 5 août un message de condoléances au président libanais, Michel Aoun, à la nouvelle des explosions meurtrières survenues mardi à Beyrouth.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang a indiqué que peu de Vietnamiens étaient actuellement au Liban. Selon elle, le Vietnam n’a pas encore d’ambassade au Liban et c’est l’ambassade du Vietnam en Egypte qui suit les dossiers dans ce pays.



L'ambassade du Vietnam en Egypte s’est efforcée de contacter des Vietnamiens au Liban, les consuls honoraires du Vietnam au Liban et les organes compétents locaux pour saisir les informations, a-t-elle affirmé, ajoutant qu’à ce jour, seule une femme vietnamienne avait été légèrement blessée et était traitée dans un hôpital local dans un état de santé assez stable.



Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l’ambassade du Vietnam en Egypte et au Liban de maintenir un contact étroit avec les organes compétents libanais et des Vietnamiens au Liban pour recueillir davantage d’informations et de préparer des mesures de protection du citoyen en cas de nécessité, a déclaré Le Thi Thu Hang.



Mardi 4 août, deux explosions meurtrières ont dévasté le port de Beyrouth. Selon la Croix-Rouge, le bilan s'établit à plus de 100 morts. Plus de 4000 personnes ont été blessées. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a affirmé que ces déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelque 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. -VNA