La présidente de la Chambre de commerce Israël-Vietnam (IVC) Einat Halevy Levine. Photo : VNA

Tel Aviv, 25 juillet (VNA) - Les dirigeants des localités vietnamiennes sont plus ouverts aux opportunités commerciales, montrant un plus grand intérêt à rechercher de bonnes technologies et des opportunités de développement économique sans se soucier des avantages économiques personnels ou de l'avancement politique, a déclaré la présidente de la Chambre de commerce Israël-Vietnam (IVC) Einat Halevy Levine, qui a 10 ans d'expérience dans l'environnement des affaires au Vietnam.Dans une interview récemment accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année, Einat Halevy Levine a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, le Vietnam a connu des changements positifs en termes de qualité de vie et d'environnement des affaires. De nombreuses personnes maîtrisent les langues étrangères, sont capables de suivre les styles de travail occidentaux et, notamment, possèdent un esprit d'entreprise.En effet, l'environnement des affaires au Vietnam est devenu beaucoup plus favorable. De nos jours, le Vietnam est largement reconnu comme une opportunité commerciale prometteuse dans la région. Les entreprises israéliennes, par exemple, comprennent que si elles veulent s'implanter en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un bon point de départ, encore mieux que d'autres pays de la région, a-t-elle déclaré.Grâce à sa compréhension de la culture vietnamienne, Einat Halevy Levine aide les entreprises israéliennes intéressées par le Vietnam à découvrir sa culture d'entreprise, leur permettant ainsi de faire des affaires plus efficacement. Einat Halevy Levine a travaillé avec de nombreuses entreprises israéliennes, fournissant des conseils et une assistance pour la relocalisation de leurs installations de production de la Chine ou de l'Europe de l'Est vers le Vietnam, où elles peuvent trouver de meilleures conditions commerciales, une efficacité et des coûts de main-d'œuvre inférieurs.Interrogé sur le rôle du Parti communiste du Vietnam (PCV), le seul parti au pouvoir qui mène le pays à ces réalisations économiques, Einat Halevy Levine a déclaré que l'une des réalisations spécifiques est l'amélioration des infrastructures de transport grâce aux politiques efficaces du PCV qui permettent aux investisseurs étrangers d'accéder facilement à l'environnement commercial national.Selon elle, le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre abondante, jeune et bien formée. Notamment, de nombreuses personnes des zones rurales font preuve d'un grand dynamisme et d'une grande ouverture d'esprit lorsqu'elles se déplacent vers les zones urbaines, faisant preuve de résilience face aux défis.Bien que les Vietnamiens s'accrochent à leurs croyances et valeurs traditionnelles, ils se sont rapidement adaptés à un environnement de travail dynamique et en constante évolution. Les entreprises israéliennes venant au Vietnam ont exprimé leur satisfaction à l'égard des travailleurs assidus qui peuvent communiquer dans des langues étrangères et s'intégrer rapidement dans une culture différente, a-t-elle déclaré.Rappelant ses voyages de travail dans plusieurs localités vietnamiennes, dont Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, en février pour connecter les opportunités pour les entreprises israéliennes, elle a remarqué que les responsables locaux sont très ouverts d'esprit dans leur approche, affirmant qu'ils expriment un fort désir d'une coopération d'investissement efficace et légale, en mettant l'accent sur les projets de la meilleure façon possible.Cela démontre que la campagne anti-corruption réussit car s'ils choisissent ce qui est le mieux pour le peuple, la corruption ne peut pas avoir lieu, a-t-elle ajouté.En ce qui concerne le plan visant à intensifier la coopération entre les entreprises israéliennes et vietnamiennes, Einat Halevy Levine a déclaré que les deux pays ont récemment conclu des négociations pour signer prochainement un accord de libre-échange (ALE). L'IVC a également lancé une campagne pour encourager davantage d'entreprises israéliennes à rejoindre le marché vietnamien, à stimuler les exportations-importations, et en particulier les activités manufacturières.L'IVC organisera un atelier spécial sur le thème du transfert des bases de production au Vietnam pour aider les entreprises israéliennes à exploiter pleinement ce marché pour la coopération en matière de production, la fourniture de technologies et les importations de biens de consommation, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'au cours des 1 à 2 prochaines années, elle organisera également des ateliers similaires et des voyages d'affaires au Vietnam pour rechercher des opportunités.- VNA