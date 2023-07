Le docteur Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, également directeur du programme des relations internationales de Cuba. Photo: VNA



La Havane (VNA) - Le style de "diplomatie du bambou" perpétuant l'héritage du Président Hô Chi Minh a permis au Vietnam de jouer un rôle croissant sur la scène internationale, selon le docteur Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, également directeur du programme des relations internationales de Cuba.



Selon lui, le Vietnam est un ami et un partenaire fiable pour tous les pays de la communauté internationale, participant activement aux processus de coopération régionale et internationale. Le Vietnam a prouvé qu'il était l'un des pays les plus fiables pour renforcer les relations, en particulier pour les pays moins développés.



Le développement des relations avec les pays, les territoires du monde et les organisations, les mécanismes d'intégration internationale sur la base des principes de respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, de ne pas recourir à la force ni de menacer d'y recourir, de résoudre les désaccords et les différends par la négociation pacifique, le respect, l'égalité et le bénéfice mutuel, sont les principes fondamentaux de la politique étrangère du Vietnam, a-t-il constaté.



De plus, le Vietnam accorde de l’importance à la consolidation et au renforcement des relations avec les Partis communistes, ouvriers et de gauche, les mouvements révolutionnaires et progressistes dans le monde, en continuant à élargir les relations avec les Partis au pouvoir, a-t-il ajouté.



Les activités diplomatiques et les relations extérieures du Vietnam ont jusqu'à présent témoigné d'un respect pour les principes et les valeurs de la Charte des Nations Unies, a-t-il précisé, estimant que sous la direction du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le Vietnam avait ajusté sa politique étrangère de manière plus dynamique, moderne et proactive sur la scène internationale.



Le docteur Ruvislei González Saez a également salué la mise en œuvre réussie de la politique étrangère vietnamienne d'"être ami de tous" et du "principe des 4 non" dans la politique de défense. Il s'est déclaré convaincu qu'avec la philosophie de la "diplomatie du bambou", la bravoure et la confiance de ses citoyens et la bonne direction du Parti communiste, le Vietnam se tiendrait certainement un jour aux côtés des puissances. -VNA