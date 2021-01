Le professeur australien Carl Thayer. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti qui se déroule du 25 janvier au 2 février à Hanoï a une signification particulièrement importante dans la définition des plans de développement socio-économique en la nouvelle conjoncture, selon le professeur Carl Thayer de l'Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud.

Selon lui, lors de ce 13e Congrès, le Vietnam doit prendre des décisions pour protéger et promouvoir dans la nouvelle situation ses succès obtenus au fil des ans. Il a souligné que l'année dernière, le Vietnam avait réussi à contrôler l'épidémie de COVID-19 et disposait ainsi d'une base solide pour l'élaboration de plans de redressement et de développement dans les temps à venir.

Il a toutefois constaté que le Vietnam était également confronté à de nombreux défis. Le professeur Carl Thayer a indiqué qu’après le 13e Congrès national du Parti, l'une des priorités nationales du gouvernement vietnamien serait d'assurer l'approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 pour sa population.

En ce qui concerne la politique extérieure, selon l'expert australien, le Vietnam poursuivra ses efforts actifs et son intégration internationale proactive. -VNA