Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le premier exercice de sauvetage conjoint des armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge a eu lieu le 15 septembre à Vientiane du Laos.

L'exercice, organisé dans le cadre d'un accord conclu lors d'une réunion des ministres de la Défense des trois pays à Hanoï en 2019, a vu la présence du secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith, le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, le général Tea Banh.

Axé sur le sauvetage aquatique et terrestre, il a été suivi par près de 500 officiers militaires et soldats des trois pays qui ont exercé des activités de recherche et de sauvetage en réponse à des inondations, des glissements de terrain, des effondrements de bâtiments et des fuites de produits chimiques toxiques dans l'environnement.

L'exercice de sauvetage aide à renforcer les liens de défense entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. - VNA