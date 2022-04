Hanoi (VNA) – Chaque week-end, mais aussi aux jours fériés, des dizaines de milliers de personnes affluent vers le centre-ville de Hanoi pour visiter les monuments et se promener dans la rue piétonne. Ils peuvent aussi faire une excursion unique à bord d’un bus à double étage.

Visiter Hanoi en bus panoramique à double étage

Pendant les trois jours fériés à l’occasion de la fête des rois fondateurs Hùng, début avril, de nombreuses personnes ont décidé de découvrir ou redécouvrir le charme du centre-ville à bord d’un bus à double étage.

Du beau temps et une vue imprenable depuis le niveau supérieur sur les plus beaux monuments de Hanoi, tels que le Mausolée du Président Hô Chi Minh, la citadelle impériale de Thang Long, la pagode Trân Quôc, le temple de la Littérature ou encore la cathédrale de Hanoi offrent une expérience unique.



La visite de Hanoi à bord d’un bus à double étage est très appréciée par Nguyên Dan Lê, une Viêt kiêu résidant en Australie. Cette dernière souhaite que le secteur touristique municipal continue de créer davantage de nouveaux produits intéressants.



«Les touristes ont besoin plus de sources d’information fiable et utile diffusée sur Internet par les autorités locales pour pouvoir choisir les sites meilleurs touristiques et services», précise-t-elle.



Le personnel de la société Vietnam Sightseeing, qui gère les circuits en bus à double étage, veille non seulement à donner aux passagers des informations pratiques sur l’horaire, les monuments et sites remarquables de Hanoi, mais leur recommande également de respecter les gestes barrières pour prévenir et lutter contre l’épidémie.

Photo: VOV

«Nous sommes très fiers et heureux de voir les grands sourires sur les visages des passagers après chaque circuit. Ils aiment tous cette expérience, car elle leur permet de découvrir la beauté cachée de Hanoi», dit Dô Viêt Xuân, chauffeur de bus.

Nguyên Anh Dào, cheffe du service des ventes de ladite société, est ravie d’accueillir les anciens et les nouveaux clients. «Comme le Vietnam a rouvert le tourisme aux touristes étrangers, nous avons reçu des réservations de nos anciens clients qui ont décidé de revenir après deux ans de fermeture à cause de la crise sanitaire. En outre, un grand nombre de touristes domestiques ont utilisé notre service au cours des trois jours fériés à l’occasion de la fête des rois fondateurs Hùng», indique-t-elle.

Les circuits en bus panoramique à double étage ont contribué au redressement du tourisme de Hanoi. Traditionnelle et moderne, la capitale millénaire du Vietnam regorge de trésors qui n’attendent que d’être dévoilés aux touristes. – VOV/VNA