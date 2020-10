Hanoi (VNA) - De nombreux fabricants de terminaux industriels internationaux tels que Panasonic, Bosch, TTI, Samsung, Klaus, TTI... recherchent plus de fournisseurs, augmentant le taux de localisation pour être plus proactif et optimiser l’efficacité de la production et du commerce.

Des entreprises de l'industrie auxiliaire à Ho Chi Minh-Ville présentent leurs produits lors d'un récent événement. Photo: NLD

Lors d’une récente conférence visant à trouver des fournisseurs de l'industrie auxiliaire en 2020 (SFS 2020), des représentants de plus de 10 entreprises à capitaux étrangers (IDE) se sont déclarés satisfaits des résultats de la recherche et de la sélection de fournisseurs qualifiés pour développer la coopération.Panasonic, un géant japonais de l'électronique et de l’électroménager, devrait mettre en service à Binh Duong sa nouvelle usine en octobre. Il s'agit de la 7ème usine de Panasonic au Vietnam.Mme Hoang Thu Thuy de Panasonic Vietnam a déclaré que le portefeuille des produits fabriqués au Vietnam est actuellement diversifié, comprenant téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs et appareils électriques..., donc nécessitant beaucoup de composants. Par conséquent, le besoin de développer un fournisseur d'accessoires sur place est énorme. "Les opportunités pour les fournisseurs sont les mêmes parce que Panasonic ne fait pas de distinction entre entreprises étrangères ou nationales", a affirmé Mme Thuy.Selon Mme Le Nguyen Duy Oanh, directrice adjointe du Centre de développement de l’industrie auxilaire de Ho Chi Minh-Ville, le centre aide le groupe de fabricants d'équipements sans fil Techtronic Industries (TTI) à s'informer sur les fournisseurs potentiels et à les rencontrer. Ce groupe doit trouver 200 fournisseurs nationaux dans un délai d'un an pour servir le projet d'usine de 650 millions de dollars qui est en cours de déploiement dans le parc de haute technologie (SHTP) de la mégapole du Sud. La mise en service du projet rapportera des milliards de dollars de revenus d'exportation.De nombreux investisseurs et entreprises étrangères recherchent des fournisseurs vietnamiens, surtout dans le contexte où le Vietnam a réussi à contrôler l’épidémie de Covid-19. En particulier, des entreprises américaines et européennes qui ont interrompu leurs sources d'approvisionnement en provenance d'autres pays recherchent des fournisseurs vietnamiens spécialisés dans la production de matériaux et d’accessoires.Mme Le Bich Loan, directrice adjointe de SHTP, a déclaré que de nombreuses entreprises de SHTP ont reçu des demandes d'investisseurs étrangers sur la possibilité de devenir fournisseurs. “Il s'agit d'une opportunité sans précédent pour les fournisseurs vietnamiens”.- CPV/VNA