Hanoï (VNA) – Au cours des sept derniers mois, le secteur agricole a affiché un excédent commercial de près de 6,3 milliards de dollars, soit près de deux fois plus qu’à la même période de 2021, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Pendant cette période, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint environ 32,3 milliards de dollars, soit une hausse de 12,2% en un an. Le montant des importations de ces produits a été estimé à 26 milliards de dollars (+1,6%).



En juillet, les exportations se sont chiffrées à environ 4,8 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars de produits agricoles clés, plus de 1,4 milliard de dollars de produits sylvicoles clés, 965 millions de dollars de produits aquatiques, et 42,1 millions de dollars de produits d’élevage.

De janvier à juillet, les exportations de produits agricoles principaux se sont élevées à 13,3 milliards de dollars (+8,4%). Celles de produits sylvicoles principaux et aquatiques, à plus de 10,4 milliards (+1,3%) et près de 6,7 milliards (+34,2%), respectivement.



A ce jour, le chiffre d’affaires à l’export du café, du riz, des crevettes et du bois a dépassé les 2 milliards de dollars chacun.



S’agissant des débouchés, les Etats-Unis sont arrivés en tête avec près de 8,7 milliards de dollars, représentant 26,8% des exportations nationales, devant la Chine (5,7 milliards). -VNA