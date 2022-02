En janvier, les activités d'import-export du Vietnam ont atteint un résultat très notable. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Le chiffre d'affaires à l’import-export du pays a atteint un résultat très notable avec plus de 60 milliards de dollars en janvier. La balance commerciale affiche un excédent de près de 1,4 milliard de dollars.

Selon l’Office général des statistiques, en janvier, les exportations vietnamiennes sont estimées à 30,845 milliards de dollars, en hausse de 8,1% en variation annuelle. Sept produits exportés ayant affiché une valeur de plus d’un milliard de dollars sont textile-habillement, bois, articles en bois, produits aquatiques, café, poivre, riz.

Pendant ce temps, les importations ont atteint 29,45 milliards de dollars, en hausse de 11,3% sur un an. Six groupes de marchandises ont réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un «milliards de dollars», en tête les ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées avec 7,12 milliards de dollars.

En particulier, aux cours des neuf jours des congés du Nouvel An lunaire, les marchandises vietnamiennes ont été exportées vers 109 pays et territoires. La Chine est arrivée en tête avec 400 millions de dollars, devant les Etats-Unis, la République de Corée, Hong Kong, le Japon.

Pour valoriser les résultats obtenus en 2021, cette année, le ministère de l'Industrie et du Commerce profitera des opportunités des accords de libre-échange signés pour développer les marchés. En outre, il suivra de près des évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde pour avancer des solutions opportunes. Il accordera la priorité aux activités de promotion de l'exportation vers les marchés en reprise post-pandémique et visera les produits en besoin. - VNA