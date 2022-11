Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Hanoi (VNA) - A l'approche de la 68e Journée traditionnelle du secteur de l'électricité (21 décembre), le groupe Electricité du Vietnam (EVN) multiplie les activités pour honorer ses clients.

Plus précisément, le programme du mois de gratitude envers les clients se déroule en novembre et décembre, ciblant tous les clients du groupe, en particulier les entreprises, pour les aider à utiliser l'électricité de manière sûre, économique et efficace.

Le groupe se concentre sur la garantie d'un approvisionnement en électricité sûr et stable, ainsi que sur l'amélioration de la qualité du service client. Sans oublier de fournir une assistance et des vérifications gratuites du système d'alimentation.

EVN assure également l'installation gratuite des compteurs électriques et le nettoyage des postes de transformation pour les entreprises.

Il prévoit d'apporter une aide aux ménages pauvres, aux allocataires sociaux et aux personnes âgées seules. -VNA