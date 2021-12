Cérémonie de signature. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le groupe Electricité du Vietnam (EVN) et Sembcorp Industries (Singapour) ont signé le 27 décembre un protocole d'accord sur la coopération en matière d'électricité. La cérémonie de signature a eu lieu par visioconférence.

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, EVN est le premier groupe énergétique au Vietnam, tandis que Sembcorp Industries a 25 ans d'expériences au Vietnam avec plusieurs projets remarquables et est un groupe fort en énergie verte.

Il a souligné que la coopération entre EVN et SEMBCORP Industries est une coopération intégrale non seulement entre les deux groupes, mais aussi entre le Vietnam et Singapour, ajoutant que cette coopération serait fructueuse.

Selon Duong Quang Thanh, président du conseil d’administration d’EVN, les deux parties travailleront en étroite collaboration pour rechercher des solutions d'adaptation et de développement dans le contexte de forts changements dans le secteur énergétique après la COP26.

Duong Quang Thanh a suggéré d'élaborer rapidement un plan détaillé de collaboration pour 2022 et les années suivantes. -VNA