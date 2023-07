EVN est demandé de mettre en œuvre des mesures pour ne pas manquer d’électricité à l’avenir. Photo: EVN

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé mercredi 12 juillet les résultats de l'inspection sur la mise en œuvre des règlements sur la gestion et l'administration de l'approvisionnement en électricité par le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et les unités connexes.

EVN et les unités connexes tardent à investir dans le réseau électrique et faire le dépannage lent des tourbines de certaines centrales thermiques, réduisant le fonctionnement du système électrique. Elles ne respectent pas strictement la directive n° 29/CT-TTg du Premier ministre, ainsi que les décisions et les directives du ministre de l'Industrie et du Commerce sur les plans d'approvisionnement en électricité, le tableau d'approvisionnement en combustible pour la production d'électricité.

Avec ces lacunes, limitations et violations, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé à EVN, au Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN), au groupe du charbon et des industries minières du Vietnam (TKV) et à d'autres unités de s'impliquer sérieusement dans la mise en œuvre de mesures dans la gestion et l'administration de l'alimentation électrique mentionnées dans la conclusion de l'inspection, de surmonter de manière proactive les lacunes, de ne pas manquer d’électricité et d’économiser de l'électricité dans les temps à venir. -VNA