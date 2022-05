Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) continuera à accélérer la mise en œuvre de projets importants pour assurer l'approvisionnement en électricité au cours de la saison estivale 2022.

Lors des quatre premiers mois de l’année, EVN a mis en chantier 30 ouvrages et mis en service 31 autres ouvrages électriques de 110kV à 500kV.

Le groupe a produit 22,62 milliards de kWh en avril et 85,65 milliards de kWh les quatre premiers mois de l'année, soit une hausse respective de 1,9% et 6,2% en rythme annuel. Il a vendu 20,53 milliards de kWh en avril et 75,3 milliards de kWh en quatre mois, en hausse de 6,3% par rapport à la même période de 2021.

Selon les agences météorologiques, les vagues de chaleur dans les régions du Nord et du Centre devraient apparaîtra plus tard et leur intensité devrait être moins forte que les années précédentes.

Par conséquent, en mai, la demande d'électricité dans le Nord ne devrait pas fluctuer. La consommation d'énergie quotidienne moyenne prévue est de 805 millions de kWh.

Photo: VNA

L'objectif en mai est de continuer à assurer l’approvisionnement en électricité pour les activités de production, commerciales et la vie quotidienne des habitants et de servir les grands évènements du pays dont les 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et la 3e session de la 15e Assemblée nationale, selon EVN. -VNA