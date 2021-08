Bruxelles, 1er août (VNA) - L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) est officiellement entré en vigueur le 1er août 2020. Après un an de mise en œuvre, il a créé un corridor très pratique pour le commerce entre les deux parties et a donné un nouvel élan à la coopération économique entre le Vietnam et l'UE.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'UE, Nguyên Van Thao. Photo : VNA

Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information à Bruxelles, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, a souligné les perspectives de promotion de l'EVFTA dans un avenir proche.

En donnant une vue rétrospective sur une année de mise en œuvre de l'EVFTA, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a rappelé qu'il s'agissait d'une période extrêmement difficile à cause de la pandémie du COVID-19. Les pays de l'UE en ont fortement touché au second semestre de 2020. En 2021, c’est l’Asie du Sud-Est dont le Vietnam en a affecté. Cependant, le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et l'UE a atteint 50 milliards de dollars en 2020. L'excédent commercial s’élevait à 20 milliards de dollars.

Malgré les effets de la pandémie, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et l'UE au cours des cinq derniers mois de 2020 ont encore augmenté de 4,5%. Ce chiffre restait modeste, mais dans le contexte de 2020, où la croissance du PIB de l'UE est de moins de 6,2%, c'est un résultat encourageant. De plus, au premier trimestre 2021, la croissance de l'UE était de -0,4%, mais le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a augmenté de 15%. Cela confirme la forte efficacité de l'EVFTA.



Grandes potentialités



« Les opportunités d’exportation des produits vietnamiens vers l’UE sont potentielles. Les pays de l'UE importent chaque année plus de 150 milliards de dollars des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques qui sont des atouts du Vietnam mais actuellement le pays n'en exporte qu'environ 5 milliards de dollars. D’ailleurs, avec l’exemption du taux d'imposition, les exportations vietnamiennes vers l'UE augmenteront encore », a affirmé l’ambassadeur.

Pourtant, l’EVFTA ne demeure pas des «baguettes magiques », selon l’ambassadeur Nguyên Van Thao. Il reste encore des choses à faire. Il importe pour le gouvernement de négocier avec l’UE pour perfectionner les normes et règlementations de reconnaissance mutuelle pour que les marchandises des deux parties pénètrent davantage les marchés de l’un et de l’autre. Les barrières commerciales et techniques doivent être supprimées. Il est nécessaire pour la partie vietnamienne de promouvoir l'Accord de protection des investissements (EVIPA) qui a été conclu et est en attente de ratification par les parlements des pays membres de l’UE.



« Jeu de match»



En abordant les compétences à perfectionner, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a suggéré que les entreprises vietnamiennes doivent investir pour améliorer leur compétitivité en respectant les normes du marché européen, tout en assurant un approvisionnement durable pour les clients européens. Sans oublier de se renseigner sur les opportunités commerciales, le système juridique de l’UE, les coutumes et les habitudes de consommation des habitants européens afin d’éviter les litiges.

« L’EVFTA est un jeu collectif qui demande une collaboration étroite entre les entreprises vietnamiennes afin de créer une plus grande compétitivité en termes de quantité, de qualité des produits d’export ainsi que de l’établissement d'un réseau de relations en Europe », a-t-il affirmé.

Comparant l'EVFTA à un match de football, le diplomate vietnamien a déclaré que le ballon est aux pieds des entreprises vietnamiennes. Les joueurs doivent avoir une bonne technique personnelle et une bonne force physique, bien observer l’adversaire, éviter les collisions. Dans ce jeu, ils doivent savoir à qui passer le ballon et se coordonner selon la tactique de l'entraîneur.

«Ce qui nous conduira aux réussites dans les temps à venir et profiterons efficacement de l'EVFTA», a conclu l’ambassadeur Nguyên Van Thao. - VNA