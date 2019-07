Le premier vice -président de la Chambre des députés tchèque, Vojtech Filip. Photo: VNA

Hanoi (VNA 12/7) - La signature de l'accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) aura un impact positif sur le développement économique des deux pays.

C’est ce qu’a déclaré Vojtech Filip, premier vice -président de la Chambre des députés tchèque lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information pour évaluer le potentiel de promotion des relations de coopération multiforme entre les deux pays, notamment après la signature de l'EVFTA.

Selon Vojtech Filip, l’EVFTA et l’EVIPA aideront les produits tchèques à pénétrer au Vietnam pour ensuite entrer sur le marché de l’ASEA; et inversement, les produits vietnamiens via la République tchèque pour mieux pénétrer l’UE.

Après avoir évalué la mise en œuvre de l'accord entre les deux gouvernements depuis la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en République tchèque en avril dernier, Vojtech Filip a souligné que les deux parties devaient prêter attention à la promotion des programmes de coopération dans la sécurité - défense, l'emploi, l’éducation - formation et le tourisme. Il a exprimé l'espoir qu'en octobre prochain, le Vietnam et la République tchèque lanceraient des vols directs entre Hanoi et Prague, dans les deux sens.

Vojtech Filip a déclaré que pour promouvoir la coopération bilatérale dans l'emploi, le tourisme, le commerce et l’économie, la République tchèque continuerait de s’orienter vers une simplification des procédures d'octroi de visa aux citoyens vietnamiens. -VNA