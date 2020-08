Photo d'illustration

Hanoi (VNA) - L’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne est entré en vigueur ce samedi 1er août. Plusieurs produits phares du Vietnam devraient bénéficier de ses retombées.

Selon l’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquacoles vietnamiens (VASEP), ses entreprises membres auront accès à un marché dont la consommation s’élève à 22,03kg par personne par an, bien supérieure à la moyenne mondiale de 5,34 kg.



En ce qui concerne le secteur textile, les entreprises pourraient importer des machines de haute qualité et des matières premières aux normes européennes.



L’Union européenne est actuellement le deuxième importateur de chaussures vietnamiennes. Avec l’entrée en vigueur de l’EVFTA, le Vietnam pourrait élargir ses exportations de chaussures et attirer les investissements dans les industries auxiliaires.



En 2019, la valeur des exportations de riz vietnamien vers l’Union européenne a atteint 10,9 millions de dollars, soit une hausse de 92,4% en glissement annuel. L’EVFTA devrait permettre aux entreprises nationales d’augmenter davantage leurs exportations du riz vers ce marché qui en consomme environ 2,5 millions de tonnes par an. -VOV/VNA