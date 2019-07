L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (EVIPA) ont été signés le 30 juin à Hanoi. Photo : VNA



Hanoi, 2 juillet (VNA) - L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (EVIPA) contribueront à consolider l'engagement de l'UE avec l'Asie du Sud-Est, et à renforcer la coopération entre l'ASEAN et l'UE, ce qui vise une relation de commerce et d’investissement plus étroite entre les deux régions.

Selon l'agence de presse britannique Reuters, l'UE "s'est non seulement félicitée des mesures positives prises récemment par l'Assemblée nationale du Vietnam en matière de travail, notamment la ratification de la convention 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la négociation collective ainsi que sur le plan d’approuver le Code du travail révisé dans la prochaine session de l’AN en automne 2019 », mais aussi sur le« Plan du gouvernement vietnamien à soumettre aux Conventions 105 et 87 de l’OIT à l’Assemblée nationale vietnamienne pour mener à bien les procédures de ratification de ces conventions en 2020 et 2023 respectivement ».

Le journal New York Times des États-Unis a également déclaré qu'avec la signature de l'EVFTA et de l'EVIPA avec le Vietnam, l'UE a affirmé son engagement à l’ouverture des marchés et du libre-échange face au protectionnisme et aux tensions commerciales dans le monde. – VNA