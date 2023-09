La pagode Nam de Van Lam, Hung Yen. Photo : VNA



Hung Yen (VNA) - La province de Hung Yen, située à 60 km au Sud-Est de la capitale Hanoï, est réputée depuis longtemps pour sa riche culture et son histoire séculaire, ce dont témoignent ses nombreux monuments et sites historiques.



Hung Yen recense actuellement plus de 1.800 sites historiques et culturels, dont trois sites spéciaux de niveau national, 175 sites de niveau national et sept Trésors nationaux ainsi que de célèbres villages artisanaux et plus de 500 fêtes traditionnelles empreintes de la culture vietnamienne. Il s'agit des avantages pour développer le tourisme en association avec la culture.



Selon Nguyen Thi Sen, directrice du Centre provincial de promotion du tourisme, en 2022, Hung Yen a dénombré 450.000 visiteurs dont 5.000 étrangers. Les recettes totales du tourisme ont atteint plus de 400 milliards de dongs (16,6 millions de dollars).



Au premier semestre de 2023, la province a accueilli 480.000 touristes dont 3.000 étrangers.

La province évaluera et améliorera les produits touristiques existants, tout en développant de nouveaux dotés de caractéristiques locales pour attirer plus de visiteurs et créer son propre label touristique, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Duy Hung. -VNA