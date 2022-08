Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ministre de la Santé par intérim Dao Hông Lan de consulter des experts sur les solutions pour faire face aux pénuries actuelles de médicaments et de fournitures médicales, donnant ainsi des orientations appropriées et opportunes pour ce problème au niveau d’installations d'examen et de traitement médical.

Photo : VNA

Selon le document n° 514/VPCP-KGVX daté du 24 août 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ministre de la Santé par intérim d'évaluer attentivement les recommandations d'experts afin d'orienter la mise en œuvre de solutions appropriées.

Auparavant, le portail du gouvernement a organisé un séminaire sur les mesures visant à remédier aux pénuries de médicaments et de fournitures médicales, au cours duquel les participants ont souligné les causes des pénuries de médicaments et de fournitures médicales et proposé des solutions au problème.

Ils ont souligné la nécessité d'évaluer l'étendue et la situation des pénuries de médicaments à tous les niveaux, des établissements de santé centraux aux établissements locaux, et de déterminer la cause des pénuries de médicaments dans chaque unité.



Un certain nombre de contenus liés aux prix des médicaments dans la loi sur la pharmacie et les dispositions de la loi sur les enchères doivent être pris en compte, ont-ils déclaré.



Il a été rappelé au ministère de la Santé de modifier d'urgence et de publier prochainement des circulaires relatives aux instructions d'appel d'offres, à l'enregistrement des médicaments et aux prix et des directives pour l'achat de matériel médical, notamment les fournitures médicales.



Les questions sous l'autorité du ministère de la Santé, du ministère des Finances et du ministère du Plan et de l'Investissement, qui restent bloquées et affectent les activités d'appel d'offres pertinentes, doivent être réexaminées, ont déclaré les participants.



Ils ont également souligné la nécessité d'améliorer la capacité et la responsabilité des agences relatives au travail d'appel d'offres, de renforcer la gouvernance de l'État à tous les niveaux et de promouvoir l'application de l'informatique dans ce travail.



Selon Dao Khanh Tung, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a déclaré que l'État peut économiser considérablement sur les coûts des médicaments de la manière dont le PNUD soutient les pays.

Plus précisément, tous les deux ans, le PNUD organisera un appel d'offres mondial, puis négociera avec les fabricants et les fournisseurs de médicaments et de fournitures médicales du monde entier pour aider les pays pauvres et en développement à accéder au bon approvisionnement en médicaments génériques, médicaments de marque et autres produits médicaux à leurs justes prix.

Un tel soutien du PNUD vise à minimiser les étapes intermédiaires et à assurer la transparence du prix, bénéficiant ainsi non seulement aux patients mais aussi aux pays dont les budgets sont déjà serrés, a déclaré Dao Khanh Tung. - VNA