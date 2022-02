Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 février, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a présidé une réunion en ligne avec les ministères et les localités concernés sur les solutions à la congestion de marchandises aux postes frontaliers au Nord.



Des dirigeants de plusieurs ministères, organes et des provinces de Lang Son, Quang Ninh, Lao Cai et Cao Bang, étaient présents.



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a déclaré apprécier les efforts des ministères, agences, organes et localités dans la coopération avec les organes compétents chinois afin de chercher des solutions à la congestion de marchandises aux postes frontaliers.



Selon lui, dans les temps à venir, parallèlement à la poursuite des mesures déjà avancées, il est nécessaire que les provinces de Lang Son, Quang Ninh, Cao Bang et Lao Cai collaborent avec les organes compétents chinois pour établir des “zones vertes communes aux deux pays”, désinfecter ensemble les marchandises et les véhicules...



Pour le long terme, le vice-Premier ministre a ordonné au ministère de l’Industrie et du Commerce de travailler avec les ministères et localités concernés pour mettre en place rapidement un groupe d’études de politiques sur les normes et la qualité des marchandises éligibles à l'exportation de petits quotas...-VNA