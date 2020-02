Hanoi (VNA) - De grands “noms” du secteur des infrastructures de base dans les zones industrielles (ZI) ont lancé une série des projets dans des provinces du Sud en vue de profiter des accords de libre-échange dont le Vietnam est partie ainsi que des flux croissants d’IDE dans le pays.

L’immobilier industriel dans le pays pourrait être de plus en plus animé dans les mois prochains. Photo: baodautu

La compagnie générale Becamex IDC vient ainsi de dévoiler son projet de coopération avec la SARL des zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP) pour mettre en œuvre un complexe de ZI et de cité urbaine Becamex VSIP dans la province de Binh Thuân.Récemment, les autorités de la province de Binh Thuân on donné le feu vert à la compagnie générale de développement des ZI (Sonadezi) pour son projet de ZI Tân Duc de 300 ha dans la commune de Tân Duc, district de Ham Tân. Mi-2019, cette entreprise avait démarré les travaux de terrains de golf dans son parc industriel et la cité urbaine de Châu Duc, province de Ba Ria – Vung Tau.Dans la province de Binh Duong, la société par actions Nam Tân Uyên prévoit d’injecter cette année environ 870 milliards de dôngs pour son projet de ZI Nam Tân Uyen 3.Le nombre de partenaires économiques du Vietnam ne cesse de croître, venus des quatre coins du monde. On constate en particulier une augmentation de la délocalisation de la Chine vers l'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam. L’ immobilier industriel dans le pays pourrait en bénéficier et devenir un nouvel eldorado pour les investisseurs étrangers. - CPV/VNA