Hanoi (VNA) - Selon la page Escape (Australie), en ce qui concerne les frais de voyage, le Vietnam offre le meilleur rapport qualité-prix en Asie.

Une boisson incontournable au Vietnam est le café. Photo: Escape

La page a cité le classement de la Banque mondiale selon lequel l'économie vietnamienne connaît la croissance la plus rapide de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Le PIB national devrait croître de 7,2 % cette année. Cette prévision, ainsi que de nombreux autres facteurs géopolitiques, a contribué à freiner l'inflation et à stabiliser le coût de la vie.



La stabilité des prix et le bon taux de change du dollar australien (AUD) par rapport au dong vietnamien figurent parmi les facteurs favorisant les touristes australiens au Vietnam.



Pour comparer les coût des biens et services entre les pays, Jeremy Drake, journaliste chez Escape, s'est penché sur les prix de la bière, du café et de la nourriture, ainsi que sur le coût des vols, du système de transport routier et des prix des hôtels, des motels… Et au Vietnam, tous ces services sont à des prix très raisonnables pour les touristes australiens.



Boire de la bière pression dans un coin du Vieux quartier de Hanoï est une expérience incontournable. De l'après-midi jusqu'à fort tard le soir, tous les jours de la semaine, un grand nombre d'habitants et de touristes affluent au "carrefour de la bière" rue Dinh Liet afin de déguster des bières pression pour seulement 0,2 AUD-0,5 AUD/chope. Les bières haut de gamme ne coûtent également que 4 à 5 AUD.



Une autre boisson incontournable est le café. Les Vietnamiens ont perfectionné la culture du café que l'on peut comparer à Melbourne (Australie) ou Milan (Italie). Une tasse de café vietnamien (généralement avec du café et du lait concentré sucré) ne coûte qu'environ 1,6 AUD. En venant au Vietnam, les visiteurs devraient également essayer une spécialité de Hanoï qui est le café à l'œuf (le jaune d'œuf est fouetté et versé sur une tasse de café noir), au prix de 2 à 3 AUD.



En termes de nourriture, le prix moyen d'un bol de pho à Hanoï n'est que d'environ 2,5 AUD. Un sandwich avec une variété de garnitures ne coûte qu'entre 0,5 AUD et 1,5 AUD.



De nombreux services abordables

Se déplaçant dans le centre-ville, les visiteurs peuvent choisir le service moto-taxi connecté. Photo: Escape



Avec l'arrivée de Bamboo Airways, les vols entre l'Australie et le Vietnam sont devenus moins chers. Cette compagnie aérienne a non seulement augmenté la pression sur les concurrents Jetstar et Vietnam Airlines sur les lignes internationales, mais ses vols intérieurs sont également abordables. Un vol aller-retour sans escale entre Sydney et Ho Chi Minh-Ville en mars 2023 coûte à partir de seulement 700 AUD, entre Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, 97 AUD/personne.



En ce qui concerne les déplacements dans le centre-ville, les visiteurs peuvent choisir le service GrabBike (avec casque), seulement 2-3 AUD/trajet à Hanoï.



En termes d'hébergement, les visiteurs n'ont pas non plus besoin de vider leurs poches pour vivre une expérience de luxe au Vietnam. "Si vous réservez maintenant pour mars ou avril prochain, une nuit au Peridot Grand Luxury Boutique Hotel 5 étoiles à Hanoï coûte environ 160 AUD, petit-déjeuner compris. Si vous souhaitez trouver un hébergement moins cher, choisissez l'hôtel Mayflower à Hanoï pour environ 29 AUD". Le Vietnam abrite également des services de relaxation très développés. -CPV/VNA