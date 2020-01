Hanoi (VNA) - À 15 km du centre-ville de Hanoi, dans la commune de Bat Tràng, du district de Gia Lâm, le village de la céramique de Bat Tràng est une destination touristique idéale les week-ends.

Là, vous pourrez trouver tout type de produits, à des prix variés. En particulier, les visiteurs pourront même s’initier à la poterie grâce à l’aide d’artisans du village.Par ailleurs, si les visiteurs souhaitent découvrir ce métier d’artisanat et l’histoire de cet ancien village de 500 ans, ils peuvent visiter Bâu Cô, le plus grand et le plus ancien four du village. Autrefois, les villageois y cuisaient leurs céramiques.

Bâu Cô, le plus grand et le plus ancien four du village, attire de nombreux visiteurs. Photo : VNP

En outre, les visiteurs peuvent également visiter l’ancienne maison Van Vân qui se classe dans le top 10 des plus belles maisons anciennes du Vietnam. Situé à l’extrémité du village et à l’ombre de grands arbres, la maison Van Vân, d’une superficie de plus 400 m2, se compose de trois vieilles maisons de près de 200 ans et d'un atelier de simulation de fours à poterie. Ce lieu expose plus de 400 anciennes céramiques des XVe et XIXe siècles, qui méritent absolument d’être contemplées.