Bà Ria - Vung Tàu (VNA) - Côn Dao a été élue comme l’une des dix îles les plus mystérieuses et l’une des meilleures au monde par Lonely Planet. Avec ses forêts primitives et ses plages extraordinaires, vous n’aurez que l’embarras du choix pour organiser des pique-niques mémorables.

L'île de Côn Dao vue de haut. Photo : VNA

Côn Dao (anciennement île Poulo-Condore) est située dans la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud). Dans cet espace paisible, quoi de plus agréable que de marcher sur des pistes bordées de nombreux amandiers, tout en admirant les anciennes villas coloniales d’architecture française. Ici aucune inquiétude quant à la sécurité, aucun vol à signaler. On dit même que si vous rentrez tard le soir, vous pourrez laisser votre moto devant votre hôtel et le lendemain matin, vous la retrouverez toujours au même endroit et dans un état impeccable.



Côn Dao est une terre paisible, même les marchés sont calmes. Ses habitants étant honnêtes, lors de vos achats au marché local, vous n’aurez pas besoin de marchandages sans fin. La ville étant petite, les étals de nourriture sont facilement accessibles. Vous serez très bien accueillis et dirigés vers différentes échoppes comme celle de Mme Khiêm pour une soupe de vermicelles ou chez Mme Thuy pour un bon com tâm (plat à base de riz brisé).



Trekking dans le Parc national de Côn Dao. Photo : Saigontourist/

Il est passionnant de visiter le Parc national de Côn Dao et de rencontrer Nguyên Phùng Hùng, chef de la division écotourisme et éducation à l’environnement du Parc national de Côn Dao. Son expérience de près de 20 ans vous permettra d’en savoir plus sur toutes ses richesses. On estime la superficie du Parc national à environ 19.990 ha.



Vous serez invités à faire du trekking dans la zone montagneuse dite de Chua non loin du bureau du parc. Ce trekking de 3 km de long se fait sur un sentier bitumé et donc facile à parcourir. Explorer le mont Chua, sa forêt et écouter l’harmonie des chants des oiseaux représentent une détente extraordinaire. Prendre des photos de banians, c’est aussi une aventure en soi. Ils prennent leurs aises sur de très grandes surfaces grâce à une spécificité : celle de développer des racines par leurs branches.



Une branche fait une racine et la racine consolide la branche. On ne sait si ce sont les racines qui vont vers le haut ou si ce sont les branches qui pointent vers le bas. En partant à la découverte de la forêt tropicale humide du mont Chua, vous serez totalement sous le charme de l’arbre lat hoa, une espèce de bois précieux. "Dans le Sud du pays, cette espèce n’existe pas. Pourtant, on la trouve à Côn Dao avec des arbres pouvant atteindre jusqu’à 1,5 m de diamètre", a informé M. Hùng.



Lors de ce trekking en montagne, vous tomberez sur un arbre vieux de 401 ans, de près de 40 m de haut. Il a été reconnu en 2018 arbre patrimonial par l’Association vietnamienne de protection de la nature et de l’environnement. Avant, il vous faudra vous arrêter à la grotte de Notre-Dame, qui abrite une statue en pierre de Notre-Dame, devant laquelle est gravée "Ave Maria". M. Hùng a raconté que cette sculpture avait été taillée par des Français il y a plus de 150 ans.



Adjacente à la zone montagneuse de Chua se trouve Ông Dung, une belle plage sauvage. Pour y accéder, vous traverserez une forêt peuplée de singes plutôt coquins.



