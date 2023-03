Ho Chi Minh-Ville (VNA) - ERA Vietnam - membre d'APAC Realty - une société spécialisée dans la fourniture de services de courtage immobilier de premier plan dans la région Asie-Pacifique, a signé des accords de coopération stratégique avec la plateforme Nha Tot et la société MIXGO.



Selon une annonce d’ERA Vietnam le 9 mars, ces accords de coopération visent à favoriser le développement des activités de son équipe commerciale avec de meilleures plateformes et technologies.



En effet, ERA Vietnam a signé un accord de coopération stratégique avec la plateforme Nha Tot de la société Cho Tot, membre du groupe Carousell, l'une des plus grandes plateformes de marché / petites annonces communautaires à Singapour.



Cette coopération stratégique devrait aider les plus de 4.000 conseillers d'ERA Vietnam à présenter des produits immobiliers en fonction des besoins des clients.



En outre, afin d'aider les clients à trouver un bien immobilier approprié, ERA Vietnam est devenu le partenaire exclusif au Vietnam utilisant la technologie ECOPROP de la société MIXGO (Singapour).



Il s'agit d'une technologie de réalité virtuelle (VR) combinée à l'intelligence artificielle (IA), permettant aux locataires et acheteurs d'explorer à distance des biens immobiliers et donc de gagner du temps.



Présente sur le marché vietnamien depuis 2017, ERA Vietnam a connu une croissance rapide et est devenue l'une des sociétés de distribution immobilière les plus professionnelles et les plus prestigieuses au Vietnam, avec un grand nombre de projets de Da Nang à Ho Chi Minh-Ville. -VNA