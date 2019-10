Photo : kinhtevietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition internationale des machines-outils et matériaux industriels se tiendra du 27 au 30 novembre au centre des foires et expositions de Saigon à Hô Chi Minh-Ville.

La manifestation verra la participation de 410 entreprises vietnamiennes et étrangères, réparties sur quelque 600 stands, qui présenteront des produits et technologies avancées dans les secteurs de l’industrie auxiliaire, de la mécanique, de l’électronique, de la métallurgie, de la sidérurgie, du revêtement et de la peinture.

L’occasion pour les entreprises participantes de trouver des partenaires potentiels, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de leur production grâce à l’accès à des technologies avancées. -CPV/VNA