Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La saison des tempêtes 2020 en Mer Orientale devrait arriver tard par rapport à la moyenne des années précédentes, a prévu mardi le professeur et docteur Tran Hong Thai, directeur du Département général de météorologie et d'hydrologie du Vietnam.



De 11 à 13 tempêtes et dépressions tropicales devraient entrer dans la Mer orientale cette année, dont environ cinq ou six frapperont le Vietnam continental. Ainsi, le nombre de tempêtes en 2020 devrait être égal à la moyenne de nombreuses années, concentrant notamment dans les régions du Centre et du Sud au second semestre.



Les pluies torrentielles devraient se focaliser à la fin de l’année aux parties centrale et méridionale du Centre. La pluviosité totale au Nord-Ouest du juin au septembre sera à peu près la même que celles des dernières années, sauf en mai et en octobre, la pluviosité inférieure de 25% à la moyenne.



Dans la région du Nord-Est, les cumuls de précipitations en mai, juillet, août et octobre sont à peu près égaux à la moyenne de la même période de plusieurs années.



Entre-temps, au Centre, la pluviosité totale au début de la saison des pluies sera inférieure à la moyenne, égale à la moyenne au milieu de la saison, et supérieure de 15 à 30% à la moyenne à la fin de la saison.



Dans les Hauts Plateaux du Centre et dans le Sud du pays, la saison des pluies arrivera et se terminera plus tard par rapport à la moyenne de plusieurs années. De juin à septembre, les cumuls de précipitations seront peu à peu égaux à la moyenne de nombreuses années pour cette période. La pluviosité totale dans cette région en octobre sera supérieure de 15 à 30% à la moyenne des années.



En 2019, le Vietnam a été frappé par dix tempêtes et dépressions tropicales, causant de lourds dégâts matériels et humains. -VNA