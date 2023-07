Photo d'illustration: baodautu.vn

Hanoi (VNA) – Le ministère des Transports a fait savoir que deux lignes ferroviaires qui interconnectent des ensembles portuaires maritimes que sont Lào Cai-Hanoi-Hai Phong et Biên Hoa-Vung Tàu ont besoin d’un investissement total d’environ 17 milliards de dollars.



Biên Hoa-Vung Tàu d’une longueur d’environ 128 km avec un écartement de 1.435 mm, représente un investissement d’environ 6,2 millards de dollars ; et Lào Cai-Hanoi-Hai Phong d’une longueur d’environ de 380 km avec un écartement de 1.435 mm et représente un investissement d’environ 11 milliards de dollars.



La réduction de la part de marché du transport combinant les frets routier et ferroviaire est l’une des solutions importantes contribuant à réduire les coûts logistiques, dont ces deux lignes devraient être investies et mises en chantier avant 2030, a-t-il indiqué le ministère des Transports. – VNA