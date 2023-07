Panorama de l'entrevue. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont également discuté de l'importance de la coopération maritime et océanique, de la possibilité de mettre en place un mécanisme consultatif sur les questions maritimes et une hotline pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que du renforcement de la coopération dans l’éducation, l’aviation, les sciences et technologies, le tourisme et des échanges entre les deux peuples.Vuong Dinh Hue et Anwar Ibrahim ont convenu de maintenir la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, de continuer à collaborer dans la prochaine phase de négociation du Code de conduite (COC), de contribuer activement à assurer l'édification d'un COC substantiel, efficace, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Les deux dirigeants ont déclaré souhaiter que les organes législatifs des deux pays renforcent leur coopération et échangent leurs expériences, notamment dans l’amélioration des institutions au service du développement.Le président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer que le gouvernement malaisien continuerait à prêter attention à la communauté vietnamienne en Malaisie et à lui créer des conditions favorables. Il a émis le souhait que les deux parties accélèrent les négociations pour signer rapidement un nouvel accord de coopération dans l’aviation pour promouvoir le développement du tourisme, les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays.Le Premier ministre malaisie n a salué l’organisation par l'Assemblée nationale du Vietnam de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires en septembre prochain. Il a partagé avec le président de l’Assemblée nationale la nécessité de promouvoir la coopération et les échanges entre les universités des deux pays et la coopération bilatérale en matière de recherche sur l'industrie halal.-VNA