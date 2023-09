Dhaka (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Bangladesh, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a eu une entrevue le 22 septembre avec le président du Bangladesh, Mohammed Shahabuddin.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, (droite) et le président du Bangladesh Mohammed Shahabuddin. Photo : VNA

Lors de l’entrevue, le président Mohammed Shahabuddin a souligné l'amitié, les sentiments fraternel et le soutien précieux que le Bangladesh et le Vietnam se sont apportés mutuellement au cours des années de la lutte pour l'indépendance d’hier et dans l’œuvre de construction et de développement national aujourd'hui.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a souligné que l'État et le peuple vietnamiens n'oublieront jamais le soutien précieux du Bangladesh au cours des cinq dernières décennies.

Le président Mohammed Shahabuddin a affirmé que le Bangladesh considère toujours le Vietnam comme un modèle de développement, prend en considération et souhaite promouvoir davantage l'amitié et la coopération intégrale entre le Bangladesh et le Vietnam.

Les deux parties ont hautement apprécié les réalisations obtenues dans des relations bilatérales après cinq décennies de formation et de développement (1973-2023). En particulier, la compréhension et la confiance mutuelles sont de plus en plus renforcées grâce au maintien des échanges et des rencontres entre les délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, ainsi qu'au soutien mutuel dans les forums multilatéraux. Le commerce bilatéral a quadruplé au cours des 10 dernières années, passant d'environ 350 millions de dollars en 2012 à environ 1,5 milliard de dollars en 2022. La coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage... a enregistré de nombreux résultats importants.

Photo : VNA

Le président du Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, a hautement apprécié le rôle et la contribution des organes législatifs des deux pays au renforcement et au développement des relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de la signature des documents de coopération entre les deux Assemblées nationales et les deux bureaux de l'Assemblée nationale à cette occasion, créant ainsi une base pour booster la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Bangladesh à assurer la sécurité alimentaire, comme en témoigne le fait que les deux parties viennent de signer une prolongation du protocole d'accord sur le commerce du riz pour la période 2022-2027. Il a également souligné qu'en plus du riz, le Vietnam peut exporter des produits auxquels le Bangladesh s’intéresse tels que des machines agricoles, des matières premières, des articles ménagers, des produits électroniques, des produits agricoles et aquatiques transformés... et élargir de nouveaux domaines de coopération tels que l'agriculture et l'aquaculture, les textiles verts, l’éducation, la formation, les sciences et technologies, notamment lutte contre le changement climatique...

Le président du Bangladesh a proposé que les deux parties approfondissent leur coopération dans le domaine économique, demandant au Vietnam d'encourager les entreprises à investir dans les zones économiques spéciales du Bangladesh. Il a soutenu pour la proposition du Vietnam d'ouvrir prochainement des vols directs pour promouvoir la coopération culturelle, touristique et les échanges entre les peuples.

Le président du Bangladesh a également approuvé la proposition du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue sur la création des conditions favorables permettant aux citoyens vietnamiens d'étudier, de travailler, de faire des affaires et d'investir au Bangladesh.

Abordant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)... Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que sur la base des relations traditionnelles bilatérales, le Vietnam soutient toujours le Bangladesh dans le renforcement de ses relations avec l'ASEAN.

A cette occasion, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a transmis l’invitation du président vietnamien Vo Van thuong à son homologue du Bangladesh Mohammed Shahabuddin à effectuer une visite au Vietnam. L’inviation a été acceptée avec plaisir. - VNA