Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 11 mai à Hanoï une entrevue avec le président birman Win Myint.



Le chef du gouvernement vietnamien a salué la visite au Vietnam du président birman et sa participation à la Journée du Vesak 2019 qui aura lieu du 12 au 14 mai dans la province septentrionale de Ha Nam.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant les avancées des relations entre leurs pays dans divers domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat intégral bilatéral en 2017.



Les deux parties ont apprécié les derniers progrès de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité. Parallèlement à la mise en œuvre des conventions déjà convenues, elles ont décidé d’étudier la possibilité d’élargir leur coopération à d’autres secteurs potentiels comme la médecine militaire, l’industrie de la défense, la logistique, le sauvetage et le secourisme… Elles se sont en outre engagées à renforcer leur collaboration dans la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la sécurité nationale et régionale, à accélérer les négociations afin de signer rapidement un mémorandum pour l’entraide dans les affaires pénales.



Le Vesak 2019 devrait accueillir 500 délégations internationales et des représentants de 112 pays et territoires, environ 1.650 délégués internationaux, et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, outre 15.000-20.000 bouddhistes, fidèles et habitants.



La province de Hà Nam est déjà prête pour cet événement qui sera célébré du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc.-VNA