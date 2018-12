La présidente de l'AN vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan et le PM cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a eu samedi matin à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue Nguyen Xuan Phuc.

Le chef du gouvernement cambodgien a informé son interlocutrice de la situation socio-économique de son pays lors de ces derniers temps, outre des résultats des dernières élections législatives cambodgiennes. Il a promis de faire des efforts dans le règlement des questions frontalières avec les pays voisins dont le Vietnam.

Pour sa part, Nguyen Thi Kim Ngan s'est déclarée convaincue que sous la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal dont le Parti du peuple cambodgien (CPP) était le pilier, le Cambodge maintiendrait son élan de développement et développerait son rôle et sa position dans la région comme le monde.

Appréciant les résultats de l'entretien entre le Premier ministre Hun Sen et son homologue Nguyen Xuan Phuc, elle a affirmé que l’organe législatif vietnamien coopérerait étroitement avec l’Assemblée nationale et le Sénat du Cambodge dans la surveillance de la mise en œuvre des accords bilatéraux, et l’amélioration de l'efficacité de la coopération entre les gouvernements et les peuples des deux pays.

Lors de l'entrevue, les deux parties ont souligné l'importance du maintien, de la protection et du resserrement de la solidarité et de la coopération intégrale Vietnam-Cambodge, notamment de la sensibilisation des jeunes générations aux relations traditionnelles bilatérales.

Nguyen Thi Kim Ngan a également souhaité que le Premier ministre Hun Sen continue de soutenir la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge et de leur créer des conditions favorables pour assurer leur statut juridique et les aider à trouver une vie stable, afin qu’elles puissent contribuer au développement socio-économique du Royaume et devenir une passerelle pour les relations entre les deux nations. -VNA