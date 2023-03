Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors de sa conversation téléphonique avec le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu le 28 mars une conversation téléphonique avec le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang.



Les deux parties ont déclaré se réjouir du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, notamment après la visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er décembre 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations de voisinage amical, de partenariat et de coopération stratégiques intégrales avec la Chine. Il a souligné qu’il s’agissait d’un choix stratégique, d’une priorité de premier rang dans la politique étrangère du Vietnam.



De son côté, le ministre Qin Gang a souligné que la Chine attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et les considérait comme une priorité importante dans sa diplomatie avec les voisins.



Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de renforcer les échanges à tous les niveaux à l'occasion du 15e anniversaire de l’établissement des relations de partenariat et de coopération stratégiques intégrales entre leurs pays (2008-2023), afin de consolider la confiance politique. Ils ont également décidé de continuer à promouvoir la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, de se coordonner pour une mise en œuvre efficace des projets bénéficiaires d’aides chinoises au Vietnam.



Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties prennent des mesures concrètes pour promouvoir la coopération commerciale dans un sens équilibré et durable, collaborent activement pour résoudre des problèmes dans certains projets, promeuvent la connectivité en matière de transport routier, ferrovaire, maritime et aérien, rétablissent rapidement une coopération efficace et durable dans le domaine du tourisme, renforcent les échanges et la coopération étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères.



Le ministre chinois a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Chine dans de nombreux domaines, souhaitant approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, dont l’économie.



Sur la question maritime, les deux parties ont convenu de continuer à appliquer strictement les accords et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, de maintenir ensemble un environnement pacifique et stable dans la région. Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties respectent le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, pour le développement de chaque pays et pour apporter des contributions actives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.-VNA