Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite). Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a effectué les 8 et 9 juillet une visite officielle au Vietnam sur invitation du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Lors d’un entretien tenu le 9 juillet à Hanoi, Pham Binh Minh a tenu en haute estime l’importance et la signification de cette visite pour les relations entre les deux pays, affirmant que le Vietnam prenait en haute considération son partenariat intégral avec les Etats-Unis.

Mike Pompeo a aussi affirmé que les Etats-Unis prenaient en haute considération les relations d’amitié et de coopération intégrale avec le Vietnam. Il a souhaité que le Vietnam, un pays prospère et indépendant, joue un rôle de plus en plus important dans la région.

Pham Binh Minh et Mike Pompeo ont exprimé leur satisfaction devant le développement actif des relations bilatérales et convenu de les approfondir. Ils se sont accordés pour renforcer l’échange de délégations, notamment celles de haut rang, pour considérer la coopération commerciale et d’investissement comme la force importante pour les relations Vietnam-Etats-Unis, pour mettre en œuvre activement les accords de coopération dans la défense, pour renforcer la coopération dans l’éducation et la formation et les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties se sont réjouies du succès du projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Da Nang. Mike Pompeo a convenu de mettre en œuvre bientôt le projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Bien Hoa et d’aider le Vietnam dans le règlement des conséquences laissées par la guerre.

Les deux dirigeants ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont celle de la Mer Orientale. Ils ont exprimé leur inquiétude devant les récentes évolutions dans cette zone maritime et réaffirmé leur soutien à un règlement des différends par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi que du respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, ce pour parvenir au Code de conduite en Mer Orientale.

Ils sont tombés d’accord sur l’accélération du partenariat stratégique ASEAN-Etats-Unis, ce contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région comme le monde.

Pham Binh Minh a estimé les efforts des parties dans la promotion du processus de paix et de dénucléarisation en péninsule coréenne, affirmant que le Vietnam soutenait les efforts constructifs et les dialogues pour s’orienter vers la dénucléarisation et demeurait un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le même jour, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a quitté Hanoi au terme de sa visite officielle au Vietnam. -VNA