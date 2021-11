Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président de Russie Vladimir Poutine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu le 30 novembre à Moscou, avec le président de Russie Vladimir Poutine.

Le dirigeant russe a hautement apprécié la visite du président Nguyen Xuan Phuc en Russie, laquelle créera une force pour renforcer l'amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, affirmant la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique de premier plan dans la région.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au Partenariat stratégique intégral avec la Russie, souhaitant renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Nguyen Xuan Phuc et Vladimir Poutine ont estimé que les relations politique et diplomatique entre le Vietnam et la Russie avaient une grande fiabilité stratégique et étaient maintenues régulièrement dans les cadres bilatéraux et multilatéraux malgré le COVID-19.

Les deux chefs d'État ont hautement apprécié la coopération en matière de défense et de sécurité, et ont affirmé leur détermination à faire de la coopération économique un pilier important des relations Vietnam-Russie. La coopération en matière de commerce et d'investissement dispose beaucoup de potentiels de développement. Ils ont convenu de mettre en œuvre l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique, ainsi que de créer des conditions plus favorables pour le commerce et l'investissement bilatéraux.



Les deux dirigeants ont affirmé que l'énergie, le pétrole et le gaz continuaient d'être l'un des principaux piliers du Partenariat stratégique intégral. Ils ont convenu de continuer à maintenir et à étendre les activités des entreprises pétrolières du Vietnam en Russie et des entreprises pétrolières de Russie sur le plateau continental du Vietnam, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; d’accueillir et de faciliter la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'approvisionnement en gaz liquéfié, de l’énergie thermique - gaz, l’énergie électrique renouvelable... ; d’accélérer le projet de construction d'un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires au Vietnam.



Les deux parties ont tenu en haute estime la coopération fiable, substantielle, efficace et intégrale entre le Vietnam et la Russie dans les domaines traditionnels et potentiels tels que l'éducation - la formation, les sciences – les technologies, la culture, le tourisme, l'information et la communication... ; ont soutenu la promotion des relations directes entre les localités, les organisations d'amitié et les deux peuples. Elles ont convenu de rouvrir les vols directs dès que l'épidémie sera maîtrisée.

Nguyen Xuan Phuc et Vladimir Poutine ont hautement apprécié la coopération entre les deux pays dans le domaine de la prévention et du contrôle du COVID-19 au cours des dernières années, y compris l’entraide dans la lutte contre l'épidémie ; le don de masques, de fournitures médicales, de vaccins...

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale. Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de pont reliant la Russie à l'ASEAN et les pays d'Asie-Pacifique. Les deux dirigeants ont également discuté de la coordination pour maintenir la paix, la stabilité et assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la région Asie-Pacifique, y compris la Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a remercié le président et les autorités russes pour avoir créé des conditions favorables aux citoyens vietnamiens pour vivre, faire des affaires et étudier de manière stable en Russie.



À l’issue de l’entretien, Nguyen Xuan Phuc et Vladimir Poutine ont publié une Déclaration commune sur la Vision du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie jusqu'en 2030.



Après l’entretien, le président russe a donné un banquet en l’honneur de son homologue vietnamien.

Le président Nguyen Xuan Phuc a invité Vladimir Poutine à se rendre prochainement au Vietnam. L’invitation a été acceptée. -VNA