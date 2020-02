New Delhi (VNA) – Sur invitation de son homologue indien, Venkaiah Naidu, la vice-présidente vietnamienne, Dang Thi Ngoc Thinh, effectue du 11 au 13 février une visite officielle en Inde.Les deux vice-présidents ont eu le 12 février un entretien, lors duquel Venkaiah Naidu s’est déclaré impressionné par le développement rapide du Vietnam. De son côté, Dang Thi Ngoc Thinh a saisi cette occasion pour remercier l’ Inde pour ses aides et son soutien au Vietnam lors de ces dernières années.Les deux dirigeants ont convenu de faire ériger une statue du Président Ho Chi Minh à New Delhi et une statue de Mahatma Gandhi à Ho Chi Minh-Ville. Ils ont également discuté des mesures propres à renforcer le partenariat stratégique intégral entre leurs pays, notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l’économie, des sciences et technologies, ainsi que les échanges entre Vietnamiens et Indiens.Exprimant leur satisfaction devant le développement des relations économiques entre les deux pays, Venkaiah Naidu et Dang Thi Ngoc Thinh ont convenu de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars cette année. Ils ont estimé que l’ouverture de lignes aériennes directes donnerait un nouvel élan aux échanges bilatéraux dans le commerce et le tourisme, ainsi qu’aux échanges entre habitants.Les deux vice-présidents ont décidé de renforcer la coordination et la coopération bilatérale au sein des forums régionaux et internationaux, de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité en Mer Orientale sur la base du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).Le même jour, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh est allée déposer des fleurs au monument Raj Ghat, le site commémoratif dédié à Mahatma Gandhi. Elle a également visité le Musée national indien, assisté aux cérémonies d’inauguration du bureau permanent de la Voix du Vietnam (VOV) en Inde et de lignes aériennes directes de Vietjet. -VNA