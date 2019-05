Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, s’est entretenue avec son homologue cambodgien Samdech Heng Samrin à la suite d’une cérémonie de bienvenue officielle, mardi 28 mai à Hanoi.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue cambodgien Samdech Heng Samrin, le 28 mai à Hanoi. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d’intensifier les échanges de délégations et les interactions populaires et de maintenir la coordination dans la mise en oeuvre des accords signés.Ils ont également souligné qu’il importait d’éduquer régulièrement la population des deux pays, en particulier les jeunes générations, sur la solidarité, l’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.Les deux dirigeants ont souligné que le Vietnam et le Cambodge avaient veillé à encourager la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements, comme en témoigne un commerce bilatéral de 4,7 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 23,7% sur un an.Heng Samrin, qui effectue une visite officielle au Vietnam du 28 au 30 mai, a affirmé le ferme soutien d’Assemblée nationale du Cambodge aux efforts des deux gouvernements visant à connecter leurs économies en vue d’un commerce bilatéral de 5 milliards de dollars d’ici 2020, à éduquer les jeunes générations sur le maintien et la promotion des bonnes relations bilatérales, à intensifier les échanges populaires et la coopération en matière de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de partage d’informations, et à orienter les régions frontalières vers la construction d’une frontière de paix, d’amitié et de développement.Il a saisi cette occasion pour remercier le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens d’avoir soutenu le Cambodge en toutes circonstances, notamment en aidant le royaume à échapper au régime génocidaire de Pol Pot dans le passé et à accélérer le développement national à présent.Nguyên Thi Kim Ngân a pour sa part affirmé que le Vietnam considérait depuis longtemps la sécurité et la défense du Cambodge comme un facteur important de sa propre sécurité et de sa propre défense.Elle a demandé à la partie cambodgienne de créer les conditions favorables à la recherche et au rapatriement des restes de soldats et d’experts volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge, ainsi qu’à la construction, à la restauration et à la réhabilitation des monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge dans le royaume.Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant les résultats obtenus par le Vietnam et le Cambodge en matière de démarcation et de bornage frontaliers comme 84% des travaux ont été accomplis.Pour les sections frontalières qui doivent encore être délimitées, Nguyên Thi Kim Ngân a demandé aux deux parties de poursuivre leurs discussions afin de rechercher des mesures mutuellement justes et appropriées acceptables pour les deux parties.Elle a hautement apprécié la coordination étroite du Cambodge dans l’octroi de documents juridiques aux Cambodgiens d’origine vietnamienne, et a exhorté ses agences compétentes et ses localités à adopter prochainement une réglementation précise et claire sur les droits et obligations des titulaires de cartes d’inscription étrangères.En ce qui concerne la réinstallation des Vietnamiens dans la région du lac Tonlé Sap, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a demandé à la partie cambodgienne de veiller à assurer la vie, les intérêts et les avoirs des personnes réinstallées. Elle a affirmé que le Vietnam conjuguera ses efforts avec le Cambodge pour leur apporter un soutien leur permettant de stabiliser rapidement leur vie.Elle a également souligné que le Vietnam espérait continuer à coopérer avec le Cambodge pour gérer et utiliser de manière durable les ressources en eau du Mékong, exploiter de manière appropriée et efficace le potentiel hydroélectrique du Mékong et garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau ainsi que la sécurité de l’environnement.Concernant la coopération régionale, Nguyên Thi Kim Ngân a invité les deux pays à maintenir une coordination étroite pour renforcer les initiatives de coopération adaptées à leurs intérêts et à ceux de l’ensemble de la région.Elle a souhaité recevoir le soutien et la coordination du Cambodge pour aider le Vietnam à bien assumer la présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2020, tout en maintenant la solidarité au sein de l’ASEAN et le rôle central du bloc régional.Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé que le Vietnam était disposé à aider le Cambodge à organiser le sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM) et la conférence du Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) l’année prochaine.Sur la coopération parlementaire, la dirigeante vietnamienne a demandé aux deux organes législatifs de faciliter l’organisation de réunions de jeunes parlementaires et de femmes parlementaires cette année.Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de continuer à se soutenir mutuellement dans l’organisation de réunions parlementaires internationales telles que l’AIPA, l’ASEP, le Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP) et l’Union interparlementaire (UIP).Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge a également profité de cette occasion pour inviter son homologue vietnamienne à se rendre en visite officielle au Cambodge à un moment opportun. La dirigeante vietnamienne a accepté l’invitation.Après leur entretien, les deux dirigeants ont signé un accord de coopération entre les deux Assemblées nationales et assisté à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de l’Assemblée nationale du Cambodge.Dans la soirée du même jour, Nguyên Thi Kim Ngân a organisé un banquet en l’honneur de Heng Samrin et de la délégation cambodgienne. – VNA