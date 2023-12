Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et cambodgien. Photo: VNA



Samdech Thipadei



La partie cambodgienne a affirmé sa volonté de continuer de se coordonner avec le Vietnam dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge. Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 11 décembre, après la cérémonie d’accueil au Palais présidentiel à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien avec son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, en visite officielle au Vietnam.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la politique constante du Vietnam d'accorder une haute priorité aux relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge.Samdech Thipadei Hun Manet a exprimé sa joie pour sa première visite officielle au Vietnam après avoir pris ses nouvelles fonctions. Il a affirmé que cette visite visait à continuer de promouvoir les relations de solidarité, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays pour les porter vers de nouveaux sommets. Il a également exprimé ses sincères remerciements au Vietnam pour avoir aidé son pays à renverser le régime génocidaire de Pol Pot dans le passé…Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux développements positifs des relations Vietnam-Cambodge ces derniers temps.Ils ont convenu d'intensifier les échanges de visites et contacts de haut niveau; de promouvoir efficacement les importants mécanismes de coopération entre les deux gouvernements, d’organiser conjointement des activités concrètes pour célébrer le 45e anniversaire de la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979). Le Cambodge enverra des dirigeants gouvernementaux au Vietnam pour assister à la cérémonie de célébration prévue le 7 janvier prochain.En ce qui concerne la coopération en matière de défense et de sécurité, les deux Premiers ministres ont convenu de continuer de promouvoir ces deux piliers importants pour contribuer au maintien d'un environnement pacifique et stable dans chaque pays. Ils ont affirmé leur volonté de persister dans le principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser le territoire de l'un pour combattre l'autre ; de se coordonner étroitement dans la gestion des frontières et la lutte contre la criminalité transfrontalière et dans la résolution des défis de sécurité non traditionnels.Ils ont salué l’organisation prochaine du premier échange d'amitié en matière de défense frontalière Vietnam-Laos- Cambodge au niveau de ministre de la Défense.La partie cambodgienne a affirmé sa volonté de continuer de se coordonner avec le Vietnam dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge.

Les deux Premiers ministres à la signature de trois documents de coopération. Photo: VNA

En matière de coopération économique, de commerce et d'investissement, les deux Premiers ministres ont convenu de se soutenir dans la construction d’économies indépendantes et autonomes, dotée d'une intégration internationale profonde et efficace. Ils ont décidé de renforcer la connectivité entre les deux économies, en s'efforçant de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars le plus tôt possible.



Concernant la coopération frontalière, les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à se coordonner et à promouvoir le travail concernant les zones relevant des 16% de la frontière commune dont la délimitation et le bornage ne sont pas encore achevés. Ils ont également souligné l’importance d’améliorer continuellement l'efficacité de la coopération entre les forces compétentes et les localités frontalières des deux pays.



Concernant d'autres domaines de coopération, les deux Premiers ministres ont convenu d'accroître le partage d'expériences, de renforcer la coopération en matière de ressources humaines, de promouvoir une connectivité accrue en termes de transports, de travailler avec le Laos pour promouvoir les programmes touristiques « Un voyage, trois destinations ».



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a aussi proposé que le gouvernement cambodgien continue de créer des conditions favorables aux personnes d'origine vietnamienne vivant au Cambodge.



Concernant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, notamment du maintien de la solidarité, de la position commune et de la centralité de l’ASEAN sur les questions de sécurité et stratégiques de la région, dont la Mer Orientale. Ils ont affirmé leur volonté de continuer de se coordonner étroitement et de se soutenir dans les forums régionaux et internationaux, de travailler avec les autres pays membres de l'ASEAN pour édifier la Communauté de l'ASEAN, de renforcer la coopération Vietnam-Cambodge-Laos, de coopérer à la gestion et à l’utilisation durables des ressources en eau du Mékong…



A l'issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de trois documents de coopération dans divers domaines, dont les sciences, les technologies et l’innovation.-VNA