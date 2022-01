Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu samedi à Hanoï un entretien avec son homologue lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam du 8 au 10 janvier.



Les deux Premiers ministres ont réaffirmé la politique cohérente des deux pays d'accorder toujours une grande importance et la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam.



Ils ont déclaré se réjouir du développement de la coopération bilatérale dans divers domaines malgré les impacts du COVID-19, notamment du commerce bilatéral de 1,3 milliard de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de plus de 30%.



Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les visites et contacts de tous niveaux, de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords des hauts dirigeants des deux pays, d’organiser avec succès l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022 pour fêter le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays. Ils ont également décidé de coordonner pour mettre en œuvre efficacement les protocoles et les plans de coopération en matière de sécurité – défense, de se soutenir pour maintenir la stabilité et la sécurité sociales, de poursuivre les efforts pour rechercher et rapatrier les restes des soldats vietnamiens tombés au Laos.



En matière économique, Pham Minh Chinh et Phankham Viphavanh se sont mis d’accord sur le renforcement des liens entre les deux économies par le biais de projets de transport routier, ferroviaire, aérien et de ports maritimes... Ils ont convenu de coordonner pour appliquer au mieux les accords de coopération économique, d’avancer de nouveaux mécanismes et politiques appropriés aux relations bilatérales, de créer un cadre juridique stable et transparent et un climat des affaires favorable aux entreprises des deux pays.



Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à améliorer la qualité de la coopération en matière d'éducation et de formation, de favoriser les échanges culturels, sportifs et touristiques, de promouvoir la coopération dans l’agriculture biologique, le commerce électronique, la transformation numérique et l'innovation.



Les deux parties se sont également engagées à continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums multilatéraux, en particulier l'ASEAN, les Nations Unies et les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong, s’efforcer de maintenir la solidarité, le consensus et le rôle central de l'ASEAN, en édifiant avec succès la Communauté de l'ASEAN. Les deux parties ont en outre convenu de continuer à travailler ensemble pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions stratégiques liées à la paix et à la stabilité régionales, y compris la question de la Mer Orientale.



Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l'échange de huit documents de coopération dans les domaines de la sécurité, des frontières, de l'économie, de la banque, de l'éducation, de la santé et de l’électricité.-VNA