Le vice-PM Vuong Dinh Hue (gauche) et le vice-président de la République fédérale du Nigeria Yeni Osinbajo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant sa visite de travail au Nigeria, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue s'est entretenu mercredi avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria Yeni Osinbajo.

Lors de l'entretien, ce dernier a exprimé sa forte impression devant le développement du Vietnam, notamment dans l'agriculture, le commerce, l'industrie et les services. En matière de politique et de diplomatie, les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'échange de délégations de tous échelons pour renforcer la compréhension mutuelle. Il a salué l'élargissement de la coopération entre le Vietnam et les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA) et a proposé au Vietnam de jouer le rôle de passerelle entre le Nigeria et les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Concernant le commerce et l'investissement, les deux parties ont discuté des mesures visant à intensifier les échanges commerciaux. Elles ont convenu de créer un cadre juridique favorisant les activités de coopération, de renforcer l'échange de délégations d'entreprises. Le Vietnam souhaite augmenter le commerce bilatéral à travers les échanges de noix de cajou, de produits aquatiques, de riz, de chaussures, de textile, etc. Le dirigeant nigérian a souhaité également coopérer avec le Vietnam dans l'agriculture, les sports, la culture et le tourisme, renforcer les échanges entre les peuples, et ouvrir une ligne aérienne directe reliant les deux pays.

À l'issue de cet entretien, Zubairu Dada, ministre d'État aux Affaires étrangères du Nigeria et Nguyen Minh Vu, vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, ont signé un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de services.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a transmis l'invitation du secrétaire général du Parti et du président du Vietnam Nguyen Phu Trong au président nigérian Muhammadu Buhari à effectuer une visite au Vietnam.

Lors d'une séance de travail avec le vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria, Vuong Dinh Hue a passé en revue les jalons importants dans les relations entre les deux pays. Le dirigeant nigérian a affirmé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam.

Auparavant, Vuong Dinh Hue a travaillé avec le président de la CEDEAO et souhaité que les pays en voie de développement tels les pays d'Afrique de l'Ouest et le Vietnam intensifient leur coopération et s'entraident pour élever leur voix et leur rôle au sein des mécanismes multilatéraux comme l'ONU, le mouvement des non-alignés et la coopération Sud-Sud. -VNA