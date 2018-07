New Delhi (VNA) – Le Vietnam et l’Inde disposent d’un énorme potentiel de coopération commerciale, d’investissement et touristique, ont indiqué les officiels à un colloque international de deux jours terminé vendredi 27 juillet à New Delhi.

Les délégués prennent la pose lors du colloque international, le 27 juillet à New Delhi. Photo : VNA

Le Vietnam et l’Inde ont décidé de porter leurs liens au niveau de partenariat stratégie intégral lors de la visite au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi en septembre 2016. Les dirigeants des deux pays ont déclaré que la coopération économique constitue l’un des cinq piliers de la relation bilatérale.Au cours des visites en Inde du président Trân Dai Quang et du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au début de cette année, les dirigeants des deux pays ont également appelé à promouvoir leurs liens économiques et souligné l’objectif de porter leurs échanges à 15 milliards de dollars à l’horizon 2020.L’Inde est actuellement le 12e partenaire commercial du Vietnam qui est son 8e partenaire commercial.Le commerce bilatéral a atteint 7,7 milliards de dollars en 2017, en hausse de 42% en rythme annuel. Au premier semestre de 2018, il a progressé de 48% par rapport à l’an dernier à la même période, à 5,44 milliards de dollars, et pourrait atteindre 11 milliards de dollars sur l’année.Mais ces chiffres restent encore modestes par rapport aux 425 milliards de dollars d’échanges commerciaux du Vietnam et aux 781 milliards de dollars d’échanges commerciaux de l’Inde en 2017.Les capitaux cumulés des 190 projets d’investissements directs indiens au Vietnam ont crû de 29% durant les six premiers mois de cette année, à 875,7 millions de dollars.Or les 144 millions de dollars d’investissements indiens injectés en moyenne annuelle au Vietnam représentent une infime partie des plus de 40 milliards de dollars que l’Inde investit chaque année à l’étranger.Le nombre de touristes indiens au Vietnam a augmenté de 30%, à 110.000 en 2017 contre 85.000 en 2016. Environ 150.000 Indiens devraient se rendre au Vietnam en 2018, et 70.000 Vietnamiens faire le déplacement en Inde.Force est de constater toutefois que sur les 22 millions d’Indiens qui voyagent à l’étranger chaque année, seulement 110.000 sont arrivés au Vietnam, contre 3,5 millions en Asie du Sud et 1,6 millions en Thaïlande.Le Vietnam et l’Inde pourraient donc mieux faire, compte tenu de leurs opportunités et potentialités inexploitées, a estimé l’ambassadeur Tôn Sinh Thành.Le secrétaire d’État indien aux Affaires étrangères, Vijay Kumar Singh a également estimé que les deux pays disposent d’un fort potentiel de coopération dans les domaines aussi divers que l’industrie pharmaceutique, la santé, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, l’agriculture, le tourisme, le textile et l’habillement, l’industrie du cuir, et l’exploitation minière.Le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Suresh Prabhu a déclaré que le Vietnam est l’une des économies les plus dynamiques parmi les pays de l’ASEAN et que l’Inde apprécie les similitudes culturelles et religieuses entre les deux pays.Il a indiqué que la politique «Agir vers l’Est» initiée par le Premier ministre Narendra Modi a ouvert la porte à l’exploitation du potentiel énorme des deux pays au service de la croissance des deux pays. – VNA